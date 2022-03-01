臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

俄烏戰爭持續進行，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）27日表示，基輔已被俄羅斯軍隊包圍，稱沒有撤退計畫，烏方也公布俄軍戰車被殲滅的畫面。台灣易經命理師高煜霖分析認為，從易經演繹，俄羅斯恐有敗戰之虞。此消息掀起台灣網友熱議，許多人對此看法並不認同，有網友更直言「事後諸葛」，而這句話讓其它網友認為是神回、好笑。

高煜霖27日在Youtube頻道影片中表示，從易經演繹的結果來看，得到「益掛」卦義「利益」，另外，得到「小吉」動出「空亡」。

高煜霖解讀，俄羅斯短時間內很難拿下烏克蘭或基輔，甚至有敗戰之虞，從卦象研判，恐會開始激起烏克蘭內部及國際上沉默者的潛能，例如烏克蘭人會更勇敢上戰場，烏國政府開始有策略展開布局，讓俄羅斯難以嘗到戰爭甜頭等之類的積極表現，這樣恐讓俄羅斯久攻不下、陷入戰爭泥淖；一些國家或勢力，則會發動資訊戰癱瘓俄羅斯經濟商業，讓俄羅斯分身乏術停止入侵烏克蘭。

這個分析迅速在網路引發熱議，大批網友對此看法不以為然，紛紛在《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「事後諸葛」、「又一位諸葛亮」、「後砲專業」、「講事後諸葛的留言真的神回，笑翻了」、「用新聞報導來解卦？」「每當有重大事件，就是命理師蓬勃之時」、「怎麼不開戰第一天占卜？」「易經大師VS.盲眼龍婆VS.印度神童」；但也有部分網友認為，命理本就見仁見智，無論何種見解都具有參考價值。