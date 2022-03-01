小編今天（1日）精選5件不可不知的國內外財經大事。俄烏戰火持續延燒，全球股市依然出現動盪，上周外資連5日賣超台股，不過據統計，外資也趁勢敲進多檔今年營運成長、低基期及股價落後的股票，逆勢連5至19日買超以上、且連買期間加碼逾千張以上個股，包括旺宏、興富發及中鼎等標的。

【1】18檔優質股 外資逆勢連敲

外資上周連5日賣超，累計連5日賣超1,665.44億元，寫下歷史單周罕見的大賣超，但台股去年可望寫下4兆元以上獲利新高，配息又可望有2.4～2.6兆元以上水準，另因俄烏開戰造成股價大跌，好股滿地都是，外資即使逢高調節漲多股，但「惦惦吃三碗公」，偷偷敲進18檔今年營運成長、高殖利率、低基期、股價落後等股。

【2】台股反彈三月天 法人看好六大類股

上周俄烏開戰衝擊全球股市動盪，台股周K線及月K線同時收黑。投資專家表示，俄烏戰事減緩聯準會大幅升息的機率，再加上美科技股修正後開始上演報復性反彈，加上台灣元月外銷訂單連23紅及3月密集董事會股利行情等因素，有利大盤跌深反彈行情，指數上檔看季線到18,300點，下檔年線有強勁支撐，看好IC載板、伺服器、車用相關，以及非電子的航運、鋼鐵、金融等題材類股。

【3】俄烏談判難解歐美股重挫

經歷連日戰事後，俄羅斯與烏克蘭28日展開首次會談。烏克蘭表示，此次談判目標是要求俄羅斯軍隊立即停火並撤出該國。但是總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）坦言，儘管此次會談難以尋求突破，但總得努力一試。

【4】俄烏膠著 外資三招應變

俄烏戰況膠著且撲朔迷離，市場暴漲暴跌成為近期常態，內外資大型研究機構不敢鬆懈，積極與客戶交流意見，外資圈人士最新歸納出三大操作策略：機動調整部位、拋售權值股、反彈優先搶進績優股與後疫情概念股，應對戰事未結束前各種變化。

【5】台塑四寶股息 上看1,800億

台塑四寶將在3月8日起陸續召開董事會，股利配發引發關注。據悉，若各公司無特殊原因，股利政策傾向維持70～75％配發原則；以台塑四寶2021年合計獲利2,403.8億元粗估，現金股息可望逾1,700億元、上看1,750～1,800億元。