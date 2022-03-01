大陸國務院新聞辦公室2月28日發表《2021年美國侵犯人權報告》，指出2021年，劣跡斑斑的美國人權狀況進一步惡化，包含政治操弄導致疫情死亡病例激增；槍擊事件致死人數再創新高；虛假民主踐踏民眾政治權利；暴力執法讓移民難民的處境更加艱難，針對少數族裔特別是亞裔的歧視攻擊愈演愈烈，同時美國單邊主義行徑在全球製造了新的人道災難。

該《報告》指出，美國一貫奉行霸權主義、單邊主義、干涉主義，頻頻動用武力導致大量平民傷亡，濫用單邊制裁引發人道主義危機，已成為國際人權事業健康發展的最大阻礙者和破壞者。

據新華社引述該《報告》指出，美國新冠肺炎確診病例達3451萬例、死亡病例達48萬例，遠超2020年，兩項數據均居世界各國之首。人均預期壽命減少1.13歲，是自二戰以來的最大降幅。

同時美國社會治安形勢惡化，暴力犯罪居高不下。全年共發生693起大規模槍擊事件，比2020年增長10.1％。槍擊事件導致超過4.4萬人喪生。

此外，美國有49個州提出超過420項限制選民投票的法案，只有7％的美國年輕人認為美國民主制度尚屬「健康」，民眾對政府的信任度接近1958年以來的歷史低點。

另外有81％的亞裔成年人認為針對亞裔群體的暴力行為正在增多。紐約市針對亞裔的仇恨犯罪比2020年猛增361％。59％的美國人認為少數族裔難以擁有平等的就業機會。

再看到2021財年，美國在南部邊境拘留了170多萬移民，其中包括4.5萬名兒童。暴力執法奪走557人生命，比上一財年增長一倍多，為1998年以來最高值。

甚至美軍撤離阿富汗時發動的空襲，造成一戶阿富汗家庭10人被炸死，其中包括7名兒童，最小的年僅兩歲。美國在關塔那摩監獄仍關押著39人。