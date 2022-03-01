「行李還在，怎麼人不見了！」就讀台南遠東科技大學的30歲陳姓越南籍女大生，去年10月底來台留學，孰料上課第3天後即失聯，校方擔心馬國女大生命案重演，急向移民署與台南市警局報案，警方比照重大刑案追查，獲報36小時後就在台北市尋獲，發現她並非失蹤，而是「假留學、真賣淫」。

透過政府新南向人才培育計畫來台唸書的陳女，向員警坦承因家人生病缺錢，當初來台念書，只是想下海賺錢，警方查獲仲介賣淫的人蛇，依妨害風化罪送辦，陳女送移民署收容等候遣返。檢警懷疑幕後有國際賣淫集團操控，擴大追查中。

警方調查，陳女去年10月31日入境台灣，檢疫期滿後，11月22日抵達學校入宿，24日還有上課，從此就未再出現，29日老師仍未見陳女到課堂，趕至宿舍查看，只見房間留有陳女行李，內有化妝品與高跟鞋，人卻不見蹤影，陳女遠在越南的父母也說不知女兒下落，校方當天向移民署專勤隊報案協尋，並循校安系統通報警方。

台南市警善化分局去年11月30日獲報後，鑑於前年馬國女大生命案不敢大意，立即組成專案小組並報請檢察官指揮，警察局長方仰寧還親自坐鎮專案會議，經調閱沿線監視器，發現陳女24日晚間10時許被1輛白牌計程車載走，警方循車牌找到駕駛，駕駛稱受越南籍鄭姓女子委託載人。

警方於去年12月1日下午追到台北市某越式理容院拘提鄭女，鄭女辯稱只是代為叫車，不曉得陳女行蹤。警方鍥而不捨追查，調閱陳女下車地點沿路監視器，掌握陳女多次出入林森北路、錦州街口附近大樓3樓。

當晚6時，警方許尾隨嫖客進入套房，終於找到陳女。原來她逃學北上從事「一樓一鳳」性交易，每次收費2700元，6天已接客60人。

偵訊時，陳女供詞反覆，先稱不知是賣淫，檢警不斷勸說，才坦言家中經濟狀況不佳，來台前便知要下海賺錢；鄭女也才坦承媒介陳女來台「假留學、真賣淫」，但強調只仲介陳女1人。警方認為鄭女說法避重就輕，疑有國際賣淫集團操控，將繼續擴大追查。陳女現由移民署安置，鄭女繳交12萬元罰金獲緩起訴。

至於過去是否有類似個案，以及陳女註冊費是否也由仲介支付等，遠東科大媒體聯絡人胡曉菁表示，對案情不了解，昨適逢228連假，無法查詢相關資料，暫時無法回應。