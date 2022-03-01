俄烏戰火持續延燒，烏克蘭當局下令，全國18歲至60歲的男子皆必須留在國內，以對抗俄軍入侵，因此許多婦女、孩童先行至鄰國逃難，這場戰爭拆散了無數的烏克蘭家庭，昨(28日)推特上流傳一段影片，一名烏克蘭男童在逃難中強忍淚水說，「我們把爸爸留在了基輔，他會變賣家當甚至上戰場」，畫面讓人忍不住鼻酸。

Kyiv resident Mark Goncharuk, fleeing with others in a van toward the Ukrainian border, fights back tears as he talks about how his father stayed behind to help support the fight against the Russians pic.twitter.com/1PfiFv4U60 — Reuters (@Reuters) February 27, 2022

推特流傳的這段影片中，烏克蘭男童貢查魯克（Mark Goncharuk），在和家人徒步逃難的路途中，受到好心人幫助，讓他們搭乘順風車一起到烏克蘭邊境，搭上車的貢查魯克哽咽說著，「我原本以為我們要走上2、3天，但還好遇到了你，你幫助了我們」。

貢查魯克接著說，「我們把爸爸留在了基輔，他會變賣家當來幫助我們的英雄、我們的軍隊，他甚至還可能會上戰場。」說到這裡，貢查魯克忍不住流下無助的淚水。

根據外媒報導，為了躲避戰亂，烏克蘭的火車站和邊境道路，都塞滿了逃難民眾，由於難民數量太多，火車票很快就完全售罄，許多民眾被迫徒步逃離戰區，有人甚至步行了20英里（約32公里），才抵達波蘭邊境城市梅迪卡（Medyka）。