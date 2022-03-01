送明金成「風光」一程！至交屈中恆念追思文 6星友扶棺

知名導演明金成2月8日因「急性心肌梗塞併發心因性休克」驟逝，享年52歲，留下當時還在坐月子的愛妻明林沛締（Patty）與出生未滿月的雙胞胎姊弟「亮亮」、「壯壯」。明金成的告別式將於1日上午8點在台北市立第一殯儀館景行廳舉行，現場布置一片白色花海，且圍繞著遺孀林沛締所選的帥氣遺照，好友六月擔任總召，麻吉屈中恆將代表親友念追思文，趙駿亞、楊銘威、陳德烈、Junior、張天霖等則會扶棺送他最後一程。