直播／52歲明金成早逝 遺孀忍淚送最後一程 08:242022/03/01 中時 林淑娟 、 張家齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 導演明金成上月猝逝，1日將舉辦告別式。（家屬提供，資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 送明金成「風光」一程！至交屈中恆念追思文 6星友扶棺 訂閱影音： 中時新聞網 知名導演明金成2月8日因「急性心肌梗塞併發心因性休克」驟逝，享年52歲，留下當時還在坐月子的愛妻明林沛締（Patty）與出生未滿月的雙胞胎姊弟「亮亮」、「壯壯」。明金成的告別式將於1日上午8點在台北市立第一殯儀館景行廳舉行，現場布置一片白色花海，且圍繞著遺孀林沛締所選的帥氣遺照，好友六月擔任總召，麻吉屈中恆將代表親友念追思文，趙駿亞、楊銘威、陳德烈、Junior、張天霖等則會扶棺送他最後一程。 林崑海今告別式 蔡英文出席弔唁遺孀哭紅雙眼 重溫亡父人生路 兒誇巴戈實踐家 #明金成 #52歲 #遺孀 #最後一程 #林沛締 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「海董」林崑海病逝享壽70歲 三立證實：家人陪伴走完人生最後一程 09:292022/02/15 娛樂 明金成遺孀曬雙胞胎萌照 悲痛發文「帶著先生的愛保護我們的孩子」 14:302022/02/16 娛樂 林崑海遺孀感應亡夫想開車 2千萬勞斯萊斯豪車抵達靈堂 16:072022/02/22 娛樂 「雙金影帝」常楓人生謝幕 兒女告別式跪別送父親最後一程 08:492022/02/16 娛樂 12月安排後事 巴戈走得無憾 04:102022/02/19 娛樂新聞 Patty讓明金成長眠金山 04:102022/02/15 娛樂新聞 王菲罕露面驚喜代言內衣 52歲腰瘦身材長這樣 23:572022/02/18 娛樂 與明金成是高中同學 沈嶸感嘆「人生無常」 16:302022/02/12 娛樂 明金成不樹葬了！遺孀不捨擔心「沒了根」 曝告別式延期原因 19:292022/02/14 娛樂 蔡英文至林崑海靈堂致哀 遺孀透露林崑海生前掛念1218 10:592022/02/18 政治 明金成遺孀擦乾眼淚 看雙胞胎兒女滿月寫真出爐首吐真實心情 08:422022/02/24 娛樂 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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