向餐廳訂了位子也沒遲到，竟被陌生人把座位佔走了，一行10人最後原地解散，敗興而歸。這麼離譜的事被一名網友分享，她跟店員據理力爭卻無效，錯愕氣憤之餘忍不住抱怨，「真的是刷新我的三觀」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，日前她向某餐廳訂了10個人的位子，時間是中午12點半，因為怕路上耽誤，還事先打電話告知餐廳，最後在12點35分抵達，沒想到原本屬於他們的座位，這時候已經被別人坐走了。

「我們的人都還沒有到，不是我們」，原PO請店員再去確認，沒想到對方不願讓出座位，店員也無可奈何。原PO傻眼：「我才是有訂位的人欸！約同事餐敘，搞到最後大家都沒東西吃，只能就地解散，自己想辦法」。

網友看完過程同樣傻眼，「這員工訓練是怎麼回事」、「不是訂位者優先嗎？不然幹嘛訂位」、「店員是不是沒有先核對身分，才會帶人入座」、「哇，搶位的客人臉皮也很厚」、「真的刷三觀，還有這種事」。