台中市多名熊貓外送員日前陸續接獲不同買家訂單，大量訂購奶粉並要求送到五權路、太平路口某處空屋，1名外送員直覺內情不單純，主動當起「柯南」辦案，上月22日揪出竟是客戶個資被盜用，歹徒再盜刷信用卡訂購奶粉，蒐證後向警方報案。

台中市警第二分局上月22日接獲熊貓外送員報案，指稱有數筆訂單異常，全以不同訂購帳號購買奶粉，還指定送到五權路、太平路口一處空屋，有外送員覺得可疑，透過訂單APP撥電話給下單的消費者，對方卻說根本沒訂購奶粉；外送員發現訂單備註欄附上另一個電話號碼，接聽者卻仍要求送至五權路、太平路該處。

台中市警方日前接獲外送平台服務員報案稱數筆訂單異常，全都是以不同訂購帳號購買奶粉，並於訂單欄位備註指定送達相同地點。（民眾提供）

由於異常訂單數量太多，使得外送員起疑，且又陸續接到多起可疑訂單，就在送抵奶粉達20多罐後躲在附近觀察，約晚間8時有名男子前來取貨，外送員當場攔下男子並報警，轄區台中市警二分局文正派出所員警隨即到場將取貨的39歲王姓男子帶回查證。

王男向警方辯稱，他訂購奶粉是要自用，但對於奶粉廠牌不同、以不同帳號刷卡訂購且數量龐大等情形，均無法清楚交代，警方懷疑是不法集團利用盜刷訂購奶粉後再轉賣變現，警方已報請檢察官指揮擴大偵辦。

警方表示，為防止遭到詐騙，有三步驟教大家自保：

1、外送軟體開啟通知，如發現手機出現「訂單準備中」，外送地址卻在外縣市，且非自己或家人訂購之訂單，應立即將訂單資訊、消費紀錄、備註欄位等資訊截圖存檔，並取消訂單。

2、聯繫信用卡發卡銀行申請止付，並申請爭議金調查；聯繫外送平臺客服，要求查詢盜刷地址跟訂購項目。

3、向警方報案，同時提供上述資料作為警方偵辦參考。

警方在此呼籲，民眾使用網路便捷服務的同時，應注意避免帳號出借他人使用，需定期更改高強度密碼，同時注意不同帳號勿使用同組密碼；勿下載來源不明或非官方認證應用程式，以免個資外洩，權益遭受侵害。

foodpanda台灣富胖達公共事務協理郭昕宜表示，新北市去年曾發生通訊行員工盜取消費者帳密後，從事奶粉盜刷案的不法行為，台中這起案件也可能是犯罪集團透過非法管道取得消費者個資，並利用平台謀取不法利益，平台將積極配合檢警司法調查，維護消費者權益。