大陸駐烏克蘭大使館2月28日晚間透露，大陸駐烏克蘭大使館及總領館正組織大陸留學生有序撤離烏克蘭，奧德薩（Odesa）首批400多名留學生當日順利撤離。另外，基輔也將有200多名留學生撤離。

據極目新聞引述大陸駐烏克蘭大使館新聞參贊丁建偉表示，由於烏克蘭的戰時狀態，租車非常困難，大使館和總領館積極與當地政府溝通，為大陸公民撤離提供必要安全保障。3月1日烏克蘭還將有近千名大陸公民撤離，包括留學生以及自主撤離的華僑，撤到波蘭、斯洛伐克等國。

大陸駐烏克蘭大使館2月28日下午發出《關於為我公民自烏克蘭入境周邊國家提供協助的通知》，指出，當前烏克蘭與鄰國摩爾多瓦、羅馬尼亞、斯洛伐克、匈牙利、波蘭邊境通關正常，上述各國對自烏克蘭入境人員給予通關便利。

其中，摩爾多瓦、羅馬尼亞、斯洛伐克、匈牙利對持有效護照自烏出境人員臨時免簽。大使館已和駐摩爾多瓦、羅馬尼亞、斯洛伐克、匈牙利、波蘭使館協調，為大陸自行從烏克蘭前往上述國家的公民提供通關便利協助。

而透過稍早協助的撤離填表來看，目前共有超過6000人次華人華僑登記，大使館打電話逐一確認，保證能通過不同管道及時撤走。由於烏克蘭領空已關閉，包機撤離難度很大，大使館仍努力為大陸公民尋找多管道、更安全和快速的離境途徑。