BMW不明爆衝幸無傷亡 警追肇逃通緝犯

北市木柵路一段2月28日傍晚發生一起轎車衝撞多輛汽機車，肇事的汽車駕駛因案遭通緝，擔心肇事後被捕，當場丟下女友獨自逃逸，警方到場根據多名目擊者指認，以及女友供述，確認駕駛是26歲張男，警方隨即到張男住處逮人，但他早已逃往他處，現正積極追緝到案。

通緝犯的女友事發後還在現場茫然地幫忙清理善後。(李文正翻攝)

張姓男子居住北市文山區，昨傍晚駕車行經木柵路一段301號，疑車輛失控，衝入對向車道，撞擊3部行駛中的轎車，波及停放路邊的5部機車，所幸無人受傷，肇事車輛左前輪嚴重受損，無法駕駛，張男下車見狀，隨即徒步逃逸。

警方到場，發現肇事車輛副駕駛座的傅姓女子，她供稱是男友駕車，但因案遭通緝，擔心警方盤查後查知身分，恐遭移送法辦，留下她一人在場面對警察，警方根據車牌查知車主也是張男，隨即到住處逮人，但他已經逃至其他處所躲藏。

文山第一分局呼籲，汽車駕駛人肇事未依規定處置，將吊扣駕照，如造成傷亡，將依刑法過失傷害追究刑責，發生事故應積極面對，否則將追究責任，切勿因小失大。