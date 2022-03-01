大陸央視新聞用戶端1日報導，中國常駐聯合國代表張軍美東時間2月28日於聯合國大會在關於烏克蘭問題的緊急特別會議表示，烏克蘭局勢發生急劇變化，中方對此高度關注。局勢發展到這一步，是中方不願看到的，也不符合任何一方利益。支持歐盟、北約與俄重啟對話，秉持安全不可分割理念，妥善解決包括俄羅斯在內各方正當的安全訴求，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，實現歐洲大陸的長治久安。

張軍稱，當務之急是，有關各方要保持必要克制，防止局勢進一步惡化，同時要加大推動政治解決的外交努力。中方歡迎俄羅斯同烏克蘭已經開始直接對話談判。烏克蘭應當成為東西方溝通的橋梁，而不應成為大國對抗的前沿。中方呼籲為當事方直接談判創造有利氛圍和條件，因為這是解決問題的根本出路。

張軍重申，聯合國和國際社會有關各方採取的任何行動，都要以地區和平穩定為重，以各方普遍安全為重，應當有利於緊張局勢降溫，有利於推動外交解決。中方不贊成任何可能激化矛盾的做法。

張軍表示，中方支持聯合國有關機構繼續在烏克蘭開展人道援助工作。認為平民的生命財產安全和人道主義需求應當得到有效保障。

張軍表示，中國作為聯合國安理會常任理事國，始終認真履行維護國際和平與安全的責任。中方關於尊重各國主權和領土完整、遵守聯合國憲章宗旨和原則的基本立場是一貫的、明確的。將繼續為尋求和平、實現和平發揮建設性作用。

張軍強調，冷戰早已結束，基於集團對抗的冷戰思維應當摒棄，挑起新的冷戰更是有百害而無一利。一國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。中方支持歐盟、北約與俄羅斯重啟對話，秉持安全不可分割理念，妥善解決包括俄羅斯在內各方正當的安全訴求，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，實現歐洲大陸的長治久安。

中國常駐聯合國代表團在社交媒體上表示，中國歡迎俄羅斯同烏克蘭已經開始直接對話談判。呼籲為當事方直接談判創造有利氛圍和條件。