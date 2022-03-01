俄烏戰火持續延燒，全球股市仍陷入震盪，周一美股僅那斯達克指數收紅，道瓊、標普500及費城半導體皆出現近1%的跌幅，台股今（1日）為228連假後的首個交易日，航運鋼鐵等傳產類股撐盤，以17657.50點開出，小漲逾百點，台積電早盤下跌5元，此外金融股受俄羅斯禁止外資出售有價證券等經濟制裁影響，國泰金一度跌逾1%，富邦金也出現近1%跌幅。

那斯達克指數上漲56.78點（或0.41%）收在13751.40點，道瓊工業指數下跌166.15點（或0.49%），標普500指數小挫10.71點（或0.24%），費城半導體指數跌23.14點（或0.67%），台積電ADR重挫3.79%，收在107.01美元，聯電ADR也出現超過1.4%的跌幅。

俄烏開戰衝擊全球股市，上周台股周K線及月K線同時收黑。統一投顧董事長黎方國認為，俄、烏衝突升溫，而美元走強及亞幣轉弱，讓資金行情降溫，但地緣政治緊張，Fed升息動作可能由強硬鷹派轉為溫和鷹派，美國科技股過度修正醞釀反彈。

此外，黎方國認為，若再加上3月台股董事會旺季及股利行情、台灣疫情緩和管制鬆綁，另中國兩會將於3月初召開有政策利多等，研判大盤跌深醞釀反彈，3月指數震盪區間為17,550點（半年線）至18,000（季線）。