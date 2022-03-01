藝人汪建民驚傳欠債失蹤2個月，逼得債主PO出他手拿借據的照片尋人，不過傳出有女金主出面協助處理債務，讓他的債務有望解套，沒想到事隔數日，這位女金主無預警緊急關閉臉書，連名字都修改試圖掩人耳目，疑似是要避風頭與汪建民劃清界線。

汪建民的債主在臉書社團上傳他手拿借的憔悴模樣，強調1月開始便電話不接訊息不回，更被爆料他替澎恰恰牽線地下錢莊，企圖從中抽成賺錢，沒想到澎恰恰無力償還債務，身為牽線人的他因此欠款5、6百萬，因此神隱不與外界聯繫，根據《NOWnews今日新聞》報導，友人透露他目前人很平安，應該是還不出錢才消失採取冷處理，更強調「沒有躲起來，只是沒接電話」。

根據《自由時報》報導，上個月19日傳出有女金主出面為汪建民處理債務，讓他還債進度露出一絲曙光，身分曝光是北部知名醫學中心等級醫院任職醫事人員，不過近來再次詢問該女子汪建民欠債一事，不僅訊息已讀不回，甚至緊急關閉臉書，連名字都經過修改，疑似要避風頭並與跟汪建民切割乾淨，不過實際狀況仍要待她親自回應。

汪建民之前和寶媽交往期間，傳出去賭場慘輸2千萬，因此到處向朋友借錢，後來更將借錢對象轉為寶媽朋友，寶媽得知狀況後認為2人金錢觀差異太大，狠下心將這段2年半戀情劃下句點，分手後被記者問及汪建民時，更是變臉不願回應，相較下讓知情人士直呼：「寶媽真是聰明多了。」