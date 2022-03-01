南韓新生代戲劇女神韓韶禧，2020年在《夫妻的世界》中飾演「最美小三」而爆紅，使她成為家喻戶曉的女星。而出道前一直在替母親償還債務的她，近日傳出砸下4000多萬，為家人買下京畿道買下高級別墅，而且全額現金付款，引起網友熱烈討論。

現年27歲的韓韶禧因亮麗的外表、清新的氣質，與宋慧喬極為相似，使她自模特兒身分出道後就備受矚目，2017年開始轉戰戲劇圈，陸續在於《重逢的世界》、《金錢之花》、《百日的郎君》中獲得演出，但她直到2020年演出《夫妻的世界》才正式打開知名度，成為新一代戲劇女神以及廣告寵兒。

不過，韓韶禧爆紅沒多久，網路上就出現一篇爆料文，指稱她的母親在外用她的名義欠下1000萬韓幣（約新台幣23.3萬元）後人就消失，讓韓韶禧因此登上熱搜，甚至出面替母親道歉，並透露自己5歲時父母就離異，從小都是由外婆帶大，很少與母親有聯絡，一直到20歲才知道母親欠債，她也因此在尚未出道前就被迫替母親償還債務，還得為了省錢每天只能住在潮溼又陰暗的便宜租屋處。

根據南韓媒體的報導，韓韶禧為了不再繼續搬家，經過多年的努力後終於在近期於首爾近郊的京畿道九里市買下一戶要價19.5億韓幣（約新台幣4600萬元）的高級別墅，而且全額現金支付沒有貸款，令不少人相當驚訝。報導中指出，一開始房子的售價為21.5億韓幣（約台幣5000萬），附近還有玄彬等多位藝人居住，環境相當優越，但韓韶禧特別做了功課到現場附近打聽，最後以低於開價的價格於去年12月購入，之後將與家人一同入住，讓許多人讚賞她的孝心。