俄羅斯近期向烏克蘭發動軍事攻擊，其中連帶影響到許多體育賽事，如烏克蘭足球超級聯賽就因此暫停30天。而俄羅斯行為也引起外界不滿，就在今天國際足總(FIFA)、歐洲足總(UEFA)聯合宣佈震撼消息，禁止俄羅斯國家隊、俱樂部球隊參加兩聯盟旗下所有比賽！

FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions



▶️ https://t.co/Q2htzW3W9z pic.twitter.com/LFo1bUtqmm — FIFA Media (@fifamedia) February 28, 2022

以下為國際足總、歐洲足總的公告內容：「所有俄羅斯隊伍，包括國家隊與俱樂部球隊將被禁止參加兩聯盟旗下所有比賽，直到另行通知為止。國際足總理事會主席團和歐洲足總執行委員會今天通過了這些決定，這兩個機構是在此類緊急事務上的最高決策機構。」

接下來他們繼續說道：「足球運動會在這裡完全團結起來，並與烏克蘭所有受影響的人完全團結在一起。兩位總統都希望烏克蘭的局勢能夠迅速得到顯著改善，以便足球能夠再次成為人們團結與和平的運動。」

Breaking News: FIFA will ban Russia and its teams, ejecting the country from qualifying for the 2022 World Cup only weeks before it was to play for one of Europe’s final places in the tournament. UEFA will join FIFA in issuing and honoring the ban. https://t.co/TVD3uh1oUY pic.twitter.com/cqv9ZvVv7h — The New York Times (@nytimes) February 28, 2022

而這也代表俄羅斯國家隊恐無緣年底卡達世界盃，連3月底後資格賽都無法踢，另外俄羅斯聯賽的莫斯科斯巴達隊也被逐出歐霸盃，讓他們全國足壇都受到嚴重影響。對此俄羅斯足總也提出抗議，表示體育圈一直堅持平等、尊重和遠離政治原則，但現在國際足總、歐洲足總行為正是在分裂體育圈。