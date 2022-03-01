俄羅斯近期向烏克蘭發動軍事攻擊，其中連帶影響到許多體育賽事，如烏克蘭足球超級聯賽就因此暫停30天。而俄羅斯行為也引起外界不滿，就在今天國際足總(FIFA)、歐洲足總(UEFA)聯合宣佈震撼消息，禁止俄羅斯國家隊、俱樂部球隊參加兩聯盟旗下所有比賽！
以下為國際足總、歐洲足總的公告內容：「所有俄羅斯隊伍，包括國家隊與俱樂部球隊將被禁止參加兩聯盟旗下所有比賽，直到另行通知為止。國際足總理事會主席團和歐洲足總執行委員會今天通過了這些決定，這兩個機構是在此類緊急事務上的最高決策機構。」
接下來他們繼續說道：「足球運動會在這裡完全團結起來，並與烏克蘭所有受影響的人完全團結在一起。兩位總統都希望烏克蘭的局勢能夠迅速得到顯著改善，以便足球能夠再次成為人們團結與和平的運動。」
而這也代表俄羅斯國家隊恐無緣年底卡達世界盃，連3月底後資格賽都無法踢，另外俄羅斯聯賽的莫斯科斯巴達隊也被逐出歐霸盃，讓他們全國足壇都受到嚴重影響。對此俄羅斯足總也提出抗議，表示體育圈一直堅持平等、尊重和遠離政治原則，但現在國際足總、歐洲足總行為正是在分裂體育圈。
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