面對COVID-19變異株Omicron帶來的健康風險，巴西連續第2年取消嘉年華街頭遊行活動，但在里約熱內盧和聖保羅等大城市仍可參加付費的私人派對，掀起爭論。

嘉年華（Carnaval）日期定在復活節的40天前，但因復活節沒有固定，而是以每年北半球入春後第一個月圓後的星期日為準，因此狂歡節的日期跟著變動。今年的嘉年華是3月1日。

鑒於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron肆虐，巴西各州首府都宣布取消或延後舉行今年的嘉年華街頭遊行活動和大型森巴舞學校花車遊行，但狂歡節期間仍有超過450場私人派對在巴西各地舉行。

雖然這些私人派對必須遵守各市政府制定的衛生規定，仍掀起熱議。一些人批評，「嘉年華只為那些有能力付錢的人存在」；另一些人則說，他們在要求提供COVID-19檢測陰性結果和疫苗接種證明的地方感到更安全。

全國森巴舞學校聯盟（Fenasamba）主席甘伯斯（Kaxitu Ricardo Campos）指出，特殊限制可能造成社會隔離，因為沒有錢的廣大人民被迫待在家裡，而有錢人可以照樣參加私人派對。

甘伯斯表示，巴西整個文化版塊在疫情大流行中遭受重創，得以重組並逐步恢復活動。但在目前的限制下，森巴舞學校在組織排練、爭取贊助和銷售化妝舞衣等各方面，仍然困難重重。甘伯斯認為，巴西社會對嘉年華和森巴舞學校的活動存在偏見，而這與結構性種族主義有關。

甘伯斯認為，近年來一些意識形態開始影響遊行活動，有一些市政廳撤回財政支持，有一些宗教團體說嘉年華狂歡節違反上帝的教義，反映了對源自非洲的宗教和不同文化的偏見。

巴西感染管制專家狄亞斯（Viviane Hessel Dias）說，Omicron是目前在巴西冠狀病毒的主要變種，傳染力強，最好避免任何群聚活動。因為在狂歡派對上，無論是街頭聚會還是私人聚會，人們都會摘下口罩吃東西或喝飲料，所以無論市政府制定的衛生規定如何，都沒有充分的保護保證。

此外，狄亞斯說，COVID-19檢測可能顯示假陰性結果，而患有合併症或沒有完整接種疫苗的人更容易染疫和發展成重症。（編輯：馮昭）1110301