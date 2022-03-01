中國駐烏克蘭大使館微信公號3月1日發布《關於在烏中國公民可以乘烏專列撤往西部鄰國的通知》。烏鐵官網3月1日凌晨發布通知，自即日起開設從基輔、哈爾科夫等城市發往烏西部城市及鄰國的鐵路專車。有意願搭乘專列的所有外國公民（包括中國公民），皆可持本人有效護照乘車前往。每日車次及發車時間不定，於當日凌晨發布。

中國駐烏克蘭大使館轉達指出，烏鐵發布自基輔始發自東向西方向3月1日車次表及相關通知，根據客流量變化，可能會增加開往外喀爾巴阡山、沃倫、布科維納的車次，有機會中轉至羅馬尼亞、匈牙利、波蘭。

為服務國際旅客，№ 7617／7618號列車00：40（台灣時間06：40）將從利沃夫開往喬普（位於烏克蘭和斯洛伐克邊境），№ 7619／7620將於05：27（台灣時間11：40）同樣從利沃夫往返喬普。注意在喬普車站，每天有開往紮霍尼（匈牙利城市）的火車。

從利沃夫經赫魯別舒夫（波蘭城市）入境波蘭的列車改到了3月2日，所以3月2日（週三）將有兩趟該線路，08：00和17：00自利沃夫始發。13：30將有自利沃夫開往海烏姆的列車。

上述時刻表會隨戰事改變，烏鐵將盡力增加撤離專列。

更多資訊請查閱烏鐵官網：

https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/577436

在當前烏克蘭安全形勢下，這是比較合適的出行方式。請有意願的中國公民儘快搭乘所需專列並高度重視人身和財產安全，乘坐時請禮讓老人、婦女、兒童，不大聲喧嘩，要展現中國人的良好素質。為確保順利入境，確定行程後請儘快將本人姓名、護照號、出生日期、聯繫電話、擬前往國家等資訊發送我館值班領保手機。為確保安全，最好結伴而行。我館將聯繫我駐目的地國家使館，請其幫助入境時順利通關。如遇問題，請撥打有關領保電話。