烏俄談判第一回合結束，雙方帶回討論的意見，為下次會談準備，全球政經局勢持續位於高風險，期貨盤今(1)日漲多跌少，台指期開漲0.95%、電子期開漲0.69%、金融期開跌0.34%，金融期相對弱勢主要是台灣金融銀行在俄羅斯曝險2200億元，恐有不確定風險。

烏俄首次和平會談未果，戰事情勢未明，難免影響投資信心，預期在事件尚未塵埃落定前，恐仍將持續干擾中期盤勢的走向。整體而言，現階段台股中期暫以區間格局看待，操作上仍宜保守看待，短線上暫看半年線附近的多空攻防，一旦無法守穩的話，下檔仍有續測年線的可能。

籌碼面部分，期貨淨空單增加397口至20366口，十大交易人與特定法人合計買進4202口。周選支撐與壓力區落在17000至17900之間，P/C Ratio升至1.07，整體籌碼中性看待。

統一期貨分析表示，今年1月中、2月初相對強勢的金融股，上周五最為弱勢，國泰金(2881)、富邦金(2882)跌破季線支撐。俄烏危機衝擊之下，市場順勢調節持股、汰弱留強，預期指數低檔震盪整理需要一段時間，挑選上以尚未發動的低本益比、高殖利率個股為主。