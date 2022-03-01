2022 年北京冬奧在昨日宣布落幕，而在這回所舉行的多種比賽項目裡，除了政治議題所引起的諸多爭議以外，仍有著不少亮點引起了網友討論，像是熱愛小熊維尼的日本花式滑冰選手羽生結弦，在這回再創個人與世界紀錄以外，其中被封為「日本最美運動員」本田真凜也隨著此波冬奧熱潮而再度登上了熱搜關鍵字，而日媒日前也進行了一項「歷代最美滑冰正妹」Top 3，除了本田真凜以高票上榜以外，還有著諸多美女選手讓粉絲看得心花怒放呢！

網友評選最正花式滑冰選手 Top 3 / 淺田舞

JKF提供

妹妹淺田真央為亞洲第一位連奪世界花式滑冰錦標賽金牌的熱門選手，這也使得同為花式滑冰選手的姊姊淺田舞，曾因為妹妹的成就感到嫉妒，使兩人的手足情一度產生隔閡，一直到兩人相繼從滑冰界退出後，才使這對姐妹花恢復過往情誼。

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其中作為姊姊的淺田舞，除了五官深邃以外，發展良好的 F 罩杯等優秀條件也使她順利地朝日本藝能界發展，並且以好身材成了宅男女神呢！

網友評選最正花式滑冰選手 Top 2 / 淺田真央

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與淺田舞相差了 2 歲的妹妹淺田真央，原先學習芭蕾舞的她，受到了姊姊影響而轉戰花式滑冰界，而沒想到後起之秀的淺田真央不僅迅速地在青少年錦標賽上獲取了好成績，她更是日本首位連三回奪下世界花式滑冰錦標賽金牌的天才選手，在日本滑冰界突破了多項紀錄。

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而在 2017 年宣佈了引退宣言後，淺田真央也隨著姊姊一同踏入了藝能界，再現體壇姐妹花的魅力。

網友評選最正花式滑冰選手 Top 1 / 本田真凜

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要說日本現今炙手可熱的花式滑冰選手，那絕對可提到被稱作「日本最美運動員」的本田真凜啦！

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有著「冰上妖精」美稱的她從 2 歲那年便開始接觸滑冰，並且於 11 歲那年便奪下了全日表演賽的冠軍，而外型亮眼的本田真凜不僅被網友發現原來她的哥哥本田太一，及兩位妹妹本田望結、本田紗來皆為花式滑冰選手，家族的體能細胞相當優良以外，更是被網友起底其實本田真凜來自於財力雄厚的家族呢！雖然今年無緣看到本田真凜於 2022 年冬奧上飛舞的美姿，但網友仍相當期待她的未來表現。