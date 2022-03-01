中國駐美國大使館網站1日消息，中國駐美國大使秦剛當地時間2月27日晚，在洛杉磯會見美國職業籃球聯盟（NBA）副主席譚惠民、洛杉磯湖人隊總裁巴斯和傳奇球星羅伯特·歐瑞。會見結束後，洛杉磯湖人隊贈送秦剛代表中美建交43周年、NBA華盛頓子彈隊訪中43周年的43號球衣。

秦剛感謝美方盛情邀請並表示，籃球不僅是中美兩國民眾喜聞樂見的體育運動，也是促進兩國人民特別是年輕人之間相互了解、相知相親的共同語言和重要紐帶。多年來，NBA聯賽和洛杉磯湖人隊廣受廣大中國球迷喜愛，洛杉磯湖人隊在中國擁有眾多粉絲。新形勢下，中方希望NBA和洛杉磯湖人隊繼續發揮積極作用，為推動中美人文交流合作、助力中國籃球事業發展做出更大貢獻。

譚惠民表示，習近平主席和拜登總統曾於2012年到訪洛杉磯並共同觀看湖人隊比賽，極大推動了NBA對華交流合作，成為美中體育文化交流的佳話。未來， NBA和洛杉磯湖人隊願為促進美中兩國人民友誼和文化交流發揮重要橋梁作用。