日本產經新聞台北支局長矢板明夫2月28日在臉書稱國民黨立委陳以信「告御狀」，透過日本總社轉達要他「少說話」，台南市長黃偉哲在該貼文出現後不到1小時就留下長文回應「這不是台南人的作風」。事後陳以信除了表達自己的立場外，今（1）早他再點名黃偉哲「問市政你都不回答，人家八卦你的回應倒是很快」。因兩人都有意角逐台南市長寶座，此番交鋒也讓人看出濃厚火藥味。

矢板明夫昨在臉書表示，產經新聞東京本社收到陳以信的抗議信，是一封附有本人簽名的正式信函，內容指出陳以信對於矢板明夫提到有關他與國民黨的部分內容有疑慮，因此向產經新聞抗議；矢板明夫該篇貼文出現不到一小時，黃偉哲就馬上留言向矢板明夫致意，並稱陳以信的行為「不是台南人的作風，更不符合台灣人的精神」。

對於施壓的說法，陳以信昨日回應，強調外媒記者的公開言論有害所屬媒體的公正與客觀性，還涉及對他個人與國民黨嚴重曲解，「去信所屬媒體編輯台抗議有何不對？」陳以信並指出，他與外媒記者往來非常多年，針對類似狀況本來就該去信外媒編輯台要求說明，「我哪有資格施壓？要施壓也是外媒編輯台才有資格施壓才對」。

不僅如此，陳以信今日上午再度發文，表示自己對黃偉哲發問的問題，內容都攸關市民民生，「可是問市政你都不回答，人家八卦你的回應倒是很快？」他也要求黃偉哲面對其黨內同志對於陳年檔案的相關質疑。