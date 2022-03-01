因應俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，行政院長蘇貞昌今上午赴立法院進行俄烏戰爭專案報告，在此之前，朝野黨團經協商後發出共同聲明，嚴厲譴責俄羅斯違反聯合國憲章非法動用武力，呼籲盡速停止軍事侵略行動。同時，要求我國政府積極與國際社會協調合作，參與遏止侵略的反制措施。

蘇貞昌今上午赴立法院進行俄烏戰爭專案報告並備質詢，朝野黨團在院會召開前先進行協商，會中共同擬定「我國因應俄羅斯入侵烏克蘭」的共同聲明。

朝野在聲明中指出，有鑑於俄羅斯政府片面發動對烏克蘭的軍事侵略行動，造成人民傷亡、流離失所，破壞國際秩序和和平穩定，俄羅斯的侵略行動，為愛好和平的中華民國人民所無法接受。

因此，朝野聲明強調，對於俄羅斯違反聯合國憲章，非法動用武力，侵犯烏克蘭主權及領土，破壞區域及全球和平穩定，予以最嚴厲的譴責，並強烈呼籲俄羅斯政府盡速停止軍事侵略行動。

聲明指出，立法院支持國際社會為停止俄羅斯侵略烏克蘭的因應作為，要求中華民國政府積極與國際社會協調合作，參與遏止侵略行動的反制措施，並呼籲各方盡速恢復和平對話，以理性方式解決爭端。

聲明也要求，目前在烏克蘭仍有國人尚未撤離，中華民國政府應持續採取保護僑民的相關作為，與在烏克蘭當地的國人保持聯繫，隨時提供撤離及所需的各項協助。且基於人道考量，也應及時提供烏克蘭所需的醫療救援與物資，積極協助滯留我國的烏克蘭人民。