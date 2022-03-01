尿液除了排出身體多餘的水分，還能幫忙腎臟從血液中排除毒素和代謝廢物，而觀察「尿液顏色」就能知道身體是否亮紅燈。臺北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科程威銘醫師接受《健康療天室》訪問時就解釋，從8種尿液顏色可以分別看出不少身體狀況，還教大家一招分辨已是腎臟警訊的蛋白尿。

8種尿液顏色揪身體求救訊號 醫曝3危機教一招分辨蛋白尿。(影音來源/健康療天室)

●一見「血尿」先別驚慌 回想一下吃的食物

當人們喝進超過身體需要的水分時，腎臟會自動將多餘的水過濾、經由尿液排出，此時尿液顏色會呈現淡黃色甚至是透明無色；相反的，若腎臟偵測到體內水分不足、血液中的鈉鹽濃度過高，此時的尿液量會減少、濃度變高，尿液顏色就會變深黃色甚至是烏龍茶色。

不過程威銘醫師也說，有時吃了一些含有色素的食物，比如火龍果或是多吃了草莓、紅莓等，尿液就會變紅色，看來像是血尿，但若清楚知道是食物造成就不用擔心。要是沒有吃進有色食物，尿液看來卻變深甚至褐色，就要特別注意。

尿液顏色是身體警訊。(圖/健康療天室提供)

●泡泡尿一定就是蛋白尿？醫教一招立刻辨別

程威銘醫師指出，其實有很多原因都會造成排尿時產生泡泡，像是站著尿時距離馬桶較遠、尿量較大時，就像瀑布擊石會激出水花一樣，泡沫就會增加；除此之外，多吃了肉類也會有暫時性泡泡尿的情況。程醫師特別提到，有時可能剛洗刷過廁所，清潔劑殘留在馬桶裡，也會讓人在排尿時感覺泡泡變多了。

除了這些情況外，要辨識泡泡尿是否與蛋白尿有關，先觀察泡泡消散的速度。可以特別在排尿時，將有泡泡的尿液留在馬桶裡不要沖掉，待20-30分鐘後再來觀察，若仍有泡沫殘存，是蛋白尿的風險偏高，最好到泌尿科檢查診治。

(圖/健康療天室提供)

●尿色純淨如水也不行 當心尿崩症

尿液顏色偏深雖是身體警訊，但過淡甚至清清如水也要當心。程威銘醫師指出，若是沒有過度喝水，但是尿液顏色偏淡、尿量又多的話，要懷疑是否有尿崩症，這是指腦下垂體因疾病影響，使得後葉分泌的抗利尿荷爾蒙缺乏，導致大量稀釋的尿液排出。如果日常會有多尿、尿色淺、口渴、脫水，皮膚乾燥，便秘等症狀，最好也到泌尿科進一步了解狀況。