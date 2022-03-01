★分析

Defiance ETF基金投資長Sylvia Jablonski表示，俄羅斯入侵烏克蘭本身不太可能成為美股的長期阻力，但短期內這是導致股市拉回的一個巨大因素。

摩根大通表示，在地緣政治局勢緊張之際，投資人應避免恐慌性拋售資產，要將重點放在基本面，因為就歷史來看，部分軍事衝突尤其是地區性的戰爭並不會對投資信心造成長期打擊，反而可能成為進場承接的良機。

瑞銀全球財富管理投資長Solita Marcelli表示，地緣政治衝突引發的跌勢通常不會持續太久，自1945年以來，標普指數在遭逢此類事件時通常會在第一周下跌，但在過去18次當中，有14次在3個月內是上漲的，平均漲幅約為2%。

★類股

受原油價格大漲激勵，標普500能源股指數大漲近2.6%，表現最佳。

避險資產受到追捧，美國10年期公債殖利率下滑，受此影響，標普500銀行股指數重挫2.35%，標普500金融股指數下跌1.5%。

必需消費品類股跌1.32%、材料股跌1.18%和地產股跌1.77%，表現疲弱。

具有防禦概念的工業股漲0.7%，公用事業股漲0.43%。

★重磅股

重量級科技股漲跌互見，蘋果漲0.16%、微軟漲0.50%、亞馬遜跌0.15%、谷歌母公司Alphabet漲0.44%、特斯拉大漲7.48%、臉書母公司Meta漲0.26%、網飛漲0.95%。

主要晶片股方面，英特爾微跌0.02%、美光下挫1.38%、恩智浦跌2.1%、應材跌1.12%、超微漲、德儀跌0.49%、輝達漲0.94%、高通上漲0.62%、賽靈思跌9.99%。

★焦點股

電動車製造商特斯拉和Rivian股價大漲，帶動那斯達克指數由跌轉升，終場特斯拉飆漲7.48%，Rivian漲6.5%。媒體報導特斯拉位於德國柏林附近的新工廠即將取得投入商業生產的許可，可望在3月啟用。美國債息下滑亦為特斯拉等成長股帶來激勵。

西方陣營持續加重對俄羅斯的金融制裁，以及受美國債息下滑打擊，花旗集團和摩根大通均跌逾4%，高盛跌2.5%。

雷神（Raytheon Technologies）、洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）、通用動力（General Dynamics）、諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）和L3Harris Technologies等國防軍備股走強，漲幅介於2.8%～8%。媒體報導，在俄烏戰火延燒之際，德國等歐洲國家將提高軍費。網路安全類股亦表現強勁，Palo Alto Networks、Fortinet、Zscaler、CrowdStrike漲幅都超過4%。

達美航空下跌3.9%。俄羅斯對36個國家的航空公司關閉領空，反擊這些國家對俄國航空業的制裁。

美國銀行First Horizon飆漲29%，此前道明銀行集團（TD Bank Group）提出以134億美元全現金方式進行收購。

英國石油（BP）跌4.95%。為配合政府制裁，該公司拋售俄羅斯石油公司Rosneft持股，恐導致250億美元損失。

★台股ADR

台股ADR全面收黑，台積電跌3.79%，為107.01美元。台積電加入制裁俄羅斯，宣布停止向俄國出貨。

聯電跌1.49%，收在9.28美元。

中華電信跌0.56%，報44.61美元。

日月光ADR跌1.09%，為7.23美元。(2-2)