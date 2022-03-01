MWC(全球通訊大會)如火如荼登場，高通宣布，推出全球首款最快的WiFi 7商用解決方案，現已提供樣品，預計於2022年下半年上市，合作夥伴也均站台力挺，包括宏碁(2353)、華碩(2357)、榮耀、Meta、OPPO、騰訊、vivo以及小米等。

目前兩大晶片廠高通、聯發科(2454)都已經對Wi-Fi 7釋出最新產品後，雙方交戰也更趨白熱化。聯發科是在今年1月底時，發布其WiFi 7技術超，宣布成為全球首家率先完成WiFi 7技術現場展示的企業，預計搭載其WiFi 7晶片的終端產品將於2023年上市。

2021年Wi-Fi 6滲透率急速攀升，今年在大部分通訊市場預估會和Wi-Fi 5形成黃金交叉，隨著5G通訊技術的演進，和Wi-Fi技術將相輔相成，Wi-Fi 7毫無疑問會成下一代Wi-Fi技術的主流，聯發科、高通也早投入研究多時，盼搶攻龐大商機。

高通在MWC宣布推出業界最先進的WiFi+藍牙連接系統的FastConnect 7800。這款先進的客戶端連接解決方案結合高速、超低延遲WiFi的強大功能與最新的WiFi 7規格，並增加了一系列藍牙音訊提升技術，提高了消費者對音質的期望。FastConnect 7800導入高頻頻段同步多重連結(High Band Simultaneous Multi-Link)技術領先業界——這是WiFi 7網路的頂級功能，可釋放多個5GHz和6GHz連接的巨大潛力，以提供最高流通量和維持最低延遲，同時為藍牙和較低頻寬的WiFi保留高流量2.4GHz頻譜。

高通表示，FastConnect 7800藉由新一代智慧雙模藍牙，具有兩個增強連接的無線電，使藍牙配件的工作範圍擴大到兩倍、配對時間減半，並且讓藍牙從連接智慧型手機轉換到個人電腦或從耳機轉換到車內的免持聽筒系統都能快速省事，進而大幅提高Snapdragon Sound、藍牙LE Audio和藍牙5.3的效能。使用FastConnect 7800，藍牙裝置將能夠以Snapdragon Sound串流高頻寬、沉浸式的音樂，同時提供與遊戲控制器和／或其他輸入裝置的強大與反應靈敏的連接。