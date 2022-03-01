IET-KY(英特磊)(4971)應用於5G的氮化鎵(GaN)生長優化順利，可望於今年開始貢獻業績，隨著三大產品線穩定成長，IET-KY今年營收有機會年增兩位數，高毛利率產品比重攀高亦有助於推升毛利率及獲利，IET-KY今天早盤股價走高。

IET-KY為全球唯二具MBE製程之磊晶廠，隨著5G走向28Ghz以上之高頻段，加上高速傳輸及高頻量測需求，MBE製程優勢也逐步顯現；儘管2021年電子產業供應鏈深受缺料及塞港等因素影響，IET-KY因產品佈局效益逐漸顯現，去年下半年起，高頻高速量測需求成長、車用防撞雷達訂單回溫及汽車缺料逐步緩解，帶動營運倒吃甘蔗逐季攀升，2021年前3季稅後盈餘為6127萬元，年增2.8倍，每股盈餘為1.72元，累計2021年合併營收為7.54億元，年增12.95%。

受惠於5G、光通、車用市場升溫，IET-KY 1月合併營收7251.9萬元，年增16.57%，在5G、光通訊、車用市場升溫，以及國防訂單穩定情況下，IET-KY目前上半年在手訂單趨於樂觀。

IET-KY針對5G需求開發的氮化鎵(GaN)生長優化順利，可望自今年起開始貢獻業績。

展望今年，IET-KY表示，由於機台到位，且全球供應鏈逐步恢復正常，公司訂單能見度提升，出貨亦更加順暢，預估砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)、銻化鎵(GaSb)等三大產品線均可望成長，整體來看，今年營收可望較去年雙位數成長；獲利率方面，公司過往低毛率手機相關比重下降，較高毛利率的高頻量測、國防訂單比重提高，有助毛利率提高，推升獲利。