歡慶玉山銀行30週年，本著深愛這個美麗家園的初衷，特別舉辦「玉山30 畫家畫玉山」活動，今年除了設置首獎最高100萬元的獎金之外，為廣納更多國際藝術創作，特別新增「國際組別」，期待透過國內外藝術家靈動的筆觸，描繪玉山的自然、人文及藝術之美，為厚植藝術創作人才盡一份心力。

「玉山30 畫家畫玉山」徵選以玉山國家公園的生態景物及歷史人文特色為主題的創作，材質包括油畫、壓克力及膠彩畫，徵件期間自即日起至台北時間2022年8月31日（三）23:59截止，組別包含「社會組」、「學生組」及「國際組」，具中華民國國籍可報名參加「社會組」與「學生組」，海外藝術創作者、在台外籍人士及學生，歡迎報名「國際組」。美國、法國、日本、澳洲、東協及東歐國家等地，都有許多優秀、具潛力的藝術人才，期待更多畫家們用多元的視角彩繪玉山。

社會組、學生組及國際組將分別錄取首獎1名、特選1～3名、優選1～5名，得獎者將頒發獎金、獎狀及得獎作品專輯，社會組總獎金最高新臺幣350萬元，學生組總獎金最高新臺幣140萬元，國際組總獎金高達美元13萬元。

「畫家畫玉山」徵件活動，前兩屆曾於2012、2017年舉辦，活動受到愛好藝術人士與各界的熱烈響應，迄今累計超過2800件的作品參賽。藉由藝術家的畫筆，呈現玉山不同的風貌與豐富的情感，傳遞對台灣這片土地的熱愛。得獎的作品也將在全國北中南巡迴展出，讓各地的民眾也能一起欣賞美麗的畫作，共享藝術的真、善、美。