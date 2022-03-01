根據全國不動產企研室統計最新實價登錄資訊，新北市北大特區突破５字頭新天價，也創下在地歷年來住宅大樓單價新高紀錄。此交易為位在三峽學勤路的「遠雄耶魯」，屋齡12年、樓高25樓，於去年11月成交32.89坪19樓戶，2房2廳1衛總價1650萬元，並未購買車位，每坪單價達50.2萬元，不只成為北大特區歷來最貴大樓交易，也刷新三峽區大樓歷史紀錄。

北大特區為規劃發展完整的重劃區，居住環境品質佳，全國不動產北大特區學勤加盟店店東楊凱婷表示，北大特區橫跨新北市三峽區、樹林區，整合台北大學與周邊生活圈並朝大學城發展，已開發約15年，從當時首推建案的1字頭，一路漲至2014年的均價3字頭，2015~2018年房市轉冷時期，多數社區呈持平或微幅下修5%，2019年後開始向上緩漲，然而去年爆發的房市熱潮讓房價跳漲來到4字頭，漲幅確實相當驚人，更出現5字頭天價交易，震驚市場。

針對此次北大特區「遠雄耶魯」出現5字頭，全國不動產北大特區學勤加盟店店東楊凱婷分析，由於北大特區住宅大樓向來供不應求，產品釋出不多，當時買方想找的2房產品更是稀有、市場僅此1戶，加上該戶別附裝潢且屋況佳，總價在買方可接受範圍，因此出現5字頭單價，可說是特殊成交案例，目前北大特區一般相同產品單價仍位4字頭行情，想在北大特區購屋的首購族還是有機會買到3~4字頭。

分析北大特區大樓房價，全國不動產北大特區學勤加盟店店東楊凱婷指出，屋齡都約在12~15年內，一般社區2房每坪37~40萬元、總價1200萬元；至於3房單價約比2房少2~3萬元，總價1600~1800萬元可入手。至於遠雄或是知名社區，則每坪約在40多萬元之間，2房總價約1400萬元、3房總價約1900~2000萬元。 由於北大特區環境優質，吸引許多退休換屋族置產，一直有獨特的房市交易市場，看好未來捷運三鶯線通車後利多，許多房仲業者持續展店，如全國不動產在4月即將再拓展北大樂活加盟店，就是看好北大特區未來房市潛力，全國不動產北大特區學勤加盟店店東楊凱婷透露，未來北大特區還有第2期計畫，生活圈包含學校、住宅、商業區等規劃，待2期興建成形加上北大特區接下來的換屋潮，預估北大特區房市交易量至少還有20年榮景，持續看好後市發展。