府連地下道將再度延長封閉至4月30日。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

府連地下道將再度延長封閉至4月30日，警方請用路人提前改道。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

交通部鐵道局南部工程處辦理「台南市區鐵路地下化計畫」C213標林森站路段地下化工程，因應施工需要，從去年10月封閉的府連地下道，原訂施工至2月28日開放通車，因考量緊鄰的民宅安全，施工工程地質改良灌漿、提升周遭結構物穩定等工法繁複，進度未如預期，鐵道局宣布將延長封閉至4月30日止。

配合台南市區鐵路地下化工程施工需要，去年10月封閉府連地下道，原訂今年1月2日完成，未料，施工期間碰上地下障礙物，配合整體施工考量，工程展延至228，不過，現在傳出又將再延長封閉2個月的消息，讓周邊商家及用路人都很錯愕。

南鐵地下化工程目前整體進度約6成，鐵道局南部工程處第五工務段指出，整體施工過程進度不若預期，主要是因為地下道周邊均有民宅，為了保護房子安全，提升結構物安全，進行地質改良灌漿作業，另也配合鐵路局輸運，農曆春節、228連假等都禁止施工，但鐵道局也強調，已請包商加緊施工腳步，希望能提早開放。

府連地下道為市區重要交通要道之一，因周邊路幅有限且多為狹小巷道，不適合作為替代道路使用，台南市警察局交通警察大隊表示，提醒駕駛人行經該管制路段時，提早改道，用路人請多利用府連路北側東門路及南側林森路為替代道路，避免車行旅程不便。

交通警察大隊表示，施工期間為維護用路人安全而進行車道封閉，實施交通管制範圍及周邊道路勢必會造成車輛壅塞狀況；也將透過警察廣播電臺及地方電台隨時播報附近道路路況，提醒駕駛人行經該管制路段時，提早改道，亦請駕駛人遵從管制人員指揮與疏導，以維交通安全及行車順暢。