俄羅斯侵略烏克蘭，讓各界擔憂台灣恐成為下一個烏克蘭。台師大政研所教授范世平表示，俄烏開戰後，歐美各國雖祭經濟制裁和提供武器，但卻無人開口要出兵，直言看到此景台灣真的要有最壞的打算，現在應要討論徵兵制，並把現行軍事訓練役期4個月延長。他強調，台灣人既不想變成第二個香港及烏克蘭，「就必須付出一些代價，做出一些犧牲」。

范世平日前於個人臉書指出，現在是時候討論徵兵制問題，看到俄羅斯軍隊長驅直入烏克蘭，又看到歐美等國堅不出兵，直言台灣真的要有最壞的打算，就是靠自己。他說，在台灣有不少政治人物為討好選民，將軍事訓練役期縮短至只剩４個月，當時連美國都關切，認為4個月並不可行。

范世平表示，天下沒有白吃的午餐，台灣人要享受民主自由的生活，不想變成第二個香港、烏克蘭，「就必須付出一些代價，做出一些犧牲」。雖然有人說恢復1年2個月役期，會流失年輕人選票，「但我不認為年輕人如此沒有見解及理解力」。

范世平說，台灣人民是理性的，任何事情政府只要說清楚，讓大家充分瞭解，百姓一定會以大局為重，而這個大局就是台灣不被武力攻擊、不被統一。他舉以色列為例，以色列國民所得超過台灣，不但採取義務役，而且男女皆要當兵，「台灣不是一直強調性別平等嗎？為什麼不能成為另一個以色列？」

范世平建議，役期延長要從思考要培養什麼戰士、具備什麼專長，退役後如何隨時參加戰鬥，否則延長役期只是增加割草的、油漆的、送公文的與打雜的人力，還不如不要延長。尤其現在國際間都把台灣視為下一個烏克蘭，不少台灣人也覺得戰爭就在眼前，就看執政者的決心與勇氣，「若明天發生戰爭，每一個人要扮演什麼角色？擔任什麼工作？還是我們只能像烏克蘭人一樣躲到地鐵站？」