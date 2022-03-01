針對俄羅斯猛攻，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）：「我需要彈藥，不是搭便車。」

英媒報導，在俄羅斯與烏克蘭進行停火談判之際，俄羅斯總統普丁早已聘雇400傭兵潛入烏克蘭，準備隨時暗殺烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），報導指出，談判只是普丁的障眼法，他根本無意達成協議。

英國《每日郵報》（Daily Mail）引述英國《泰晤士報》（The Times）報導，消息人士透露，普丁已經下令俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）派出400名俄羅斯傭兵，進入烏克蘭暗殺澤倫斯基及另外23名烏克蘭官員，以讓莫斯科拿下烏克蘭。

據悉這批殺手已在5周前進入烏克蘭，就等普丁一聲令下，隨時展開突襲行動，暗殺名單除了澤倫斯基，還包含烏克蘭總理、整個內閣、前拳擊重量級世界冠軍基輔市長克里契科（Vitali Klitschko），以及他同樣為拳王的弟弟瓦拉基米爾．克里契科（Wladimir Klitschko）等人。

不過這項暗殺計畫在當地時間26日上午東窗事發，迫使基輔緊急發布長達36小時的宵禁，下令所有市民不准外出，以讓軍隊能在街上掃蕩偽裝俄軍。基輔市民也被警告，這段時間上街將被視為「敵人」，可能面臨被「清算」的風險。

消息人士透露，可能已經有2000至4000名俄羅斯傭兵在1月潛入烏克蘭，他們被賦予不同任務，有些人被派往烏東親俄叛軍控制的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）區域，另外400人前進基輔，首要目標是澤倫斯基。

據悉這批殺手是透過手機追蹤澤倫斯基及其他官員的位置。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）坦言，自己就是俄羅斯的頭號目標。

另一名消息人士則指，殺手團被告知，在俄烏本周舉行和平談判時踩煞車，據信他們被告知普丁無意與基輔達成協議，談判只是「障眼法」（smoke and mirrors）。

不過報導也指出，普丁的暗殺計畫似乎沒有嚇到澤倫斯基，他在上周的記者會上向全國民眾表示，自己就是莫斯科的「頭號目標」，坦言俄羅斯特種部隊正在追捕他。儘管美國提議讓他撤離，不過他告訴美國總統拜登：「我需要彈藥，不是搭便車。」

「瓦格那集團」由俄羅斯商人普里格津（Yevgeny Prigozhin）創建，他是普丁的親密友人。