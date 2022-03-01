澎湃新聞1日報導，中國駐烏克蘭大使館2月28日指出，目前，摩爾多瓦與烏克蘭連接的通關口岸主要是摩國北部的Ocnita口岸和南部的Palanca口岸，摩方對持有效中國護照自烏出境人員實行臨時免簽。

中國駐摩使館正在上述兩個關口設置中國公民接待站，提供必要協助。摩政府在口岸同時設置帳篷、簡易廁所，提供飲用水和食品。目前入境點排隊車輛十分擁堵，中國駐摩使館提醒有關中國公民遵守摩、烏口岸通關要求，保持良好秩序，入境後自駕車人員可直接前往基希訥烏市安置點（有關地址請留意使館後續通知），其他人員也可在入境點搭乘使館準備的大巴。

因摩政府接待能力有限，連日來已安置了大量烏難民，目前基希訥烏市的幾個安置點已十分擁擠，中國駐摩使館正在協調有關備用體育場館。請中國公民充分評估並根據自身情況及時做好選擇，同時做好防疫工作。中國駐摩使館將全力提供協助。

中國駐摩爾多瓦使館24小時領保協助電話：00373-69124886