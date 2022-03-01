因應俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪台。行政院長蘇貞昌今表示，在世界局勢有變之際，拜登總統派出層級非常高的訪團專程來台，可見台美關係與台灣地位的重要，及美國支持台灣的態度；他說，美方與我國總統交換意見，共同注意各方情勢，這是非常好的作為。

總統府發言人張惇涵昨表示，美國拜登總統指派美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen），於3月1日至2日搭乘行政專機訪問台灣。

對此，蘇貞昌今赴立院針對俄烏戰爭進行專案報告前表示，在世界局勢有變之際，美國拜登總統派出層級非常高的訪團專程來台，可見台美關係的重要、台灣地位的重要，及美國重視區域和平堅定支持台灣的態度。

蘇貞昌表示，美國訪問團來跟我國總統、相關首長交換意見，共同注意各方情勢，這是非常好的作為。

政府宣布制裁俄羅斯後，是否已評估將對我國工具機、3C、電動車及半導體等產業造成多大影響？是否也將牽動原物料的上漲？蘇貞昌表示，全世界都看到烏克蘭面對惡鄰的侵略，不屈不饒，全國共同抗敵奮勇作為，讓民主國家甚至是教宗都出面力挺，對侵略行為予以譴責。

蘇貞昌說，台灣作為民主國家的一員，會與世界民主夥伴同步，不但嚴正譴責俄羅斯的侵略行為，也會做相對應的制裁措施。對於相關銀行做出的決定，我方都會同步配合；至於如果國內有廠商因配合政府政策而受到困擾或損害，政府將予以協助。