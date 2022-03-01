中國物流與採購聯合會、大陸國家統計局聯合發布的2022年2月中國製造業採購經理指數（PMI）為50.2％，較上月上升0.1個百分點，連續4個月穩定在50％以上，顯示經濟保持穩定運行。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和新訂單指數均高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

生產指數為50.4％，比上月下降0.5個百分點，高於臨界點，表明製造業生產活動擴張有所放緩。

新訂單指數為50.7％，比上月上升1.4個百分點，重回擴張區間，表明製造業市場需求景氣度回升。

原材料庫存指數為48.1％，比上月下降1.0個百分點，表明製造業主要原材料庫存量較上月下降。

從業人員指數為49.2％，比上月上升0.3個百分點，表明製造業企業用工景氣度有所改善。

供應商配送時間指數為48.2％，雖比上月上升0.6個百分點，但仍低於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續放慢。

企業調查顯示，反映原材料成本高的企業比重超過60％，處於較高水準。目前管理部門已經針對煤炭價格問題推出了完善價格機制相關政策，預計將有效穩定煤炭市場價格。

2月份小型企業PMI較上月下降0.9個百分點至45.1％，連續3個月下降，生產指數和新訂單指數均降至42％以下的低位。企業調查顯示，反映勞動力供給不足的企業比重較上月上升2.2個百分點至16.8％，連續4個月上升。