眾所皆知在日本過去失落的30年期間，當地上班族薪資幾乎都是凍漲的。不過，隨著經濟大環境在變化，日企也開始要祭出加薪方式防止人才流失。

在過去5年多以來，總部位於日本新橫濱的雷泰光電(Lasertec)，大膽實現日企數10年來少見的舉措，那就是幫員工大幅加薪。自2016年以來，這家半導體光學檢測機台研製廠商的薪資水平，一共增約3分之1。

雷泰光電員工主要是以工程師為主，平均年收入在1400萬日圓，約12萬美元左右，是日本平均薪資430萬日圓的3倍之多。

愈來愈多以專業技術取勝的日企，員工所領的薪水是與業績掛在一齊，而不是以資歷或年度勞資談判的基本工資決定。

雷泰光電指出，跟自己類似的公司行號來說，員工是寶貴的資產，而不是成本開銷。因日本人口數量萎縮，勞動力吃緊下，用豐厚薪資留住優秀人才是比較常見且容易方式。

根據統計，在過去五年中，雷泰光電的獲利飆升近5倍，同時，股價也暴漲28倍以上。

其實日企不是沒有加薪本錢，因這些公司的現金與存款竟達2.8兆美元之多並創新高紀錄。但是，為何當地薪資一直都未見逐年成長，這是因為過去長達數10年的通貨緊縮，讓未雨綢繆的日企以及日本家庭都一樣，寧可把現金存起來而不是去花費。

以美元來計算，2020年日本平均年薪為38515美元，遠低於OECD(經濟合作暨發展組織)的49165美元，也跟自己1990年代初期差不多，變化不大。

日本再生能源新創業者Abalance，在過去3年中，使用比一般高出3成左右薪資，來吸引優秀的中階主管人才。Abalance在日本約有百來位員工，平均每位年薪至少都有700萬日圓。

不過，有人質疑萬一業績不好時，這些上班族也會跟著領得比較少，這對許多重視穩定薪水的日本人來說，就少了工作誘因。所以，為保障有一定的薪水，工會每年都會爭取上調基本薪資。

但根據路透社最新調查，大多數日企可能不會幫自己員工在2022年加薪。專家學者認為，就算幸運有加薪的，也是趕不上目前通膨的漲幅。

幫助中型企業營運重建的Yamada顧問諮詢集團，允許員工減少工時，多花時間來陪家人。為防止人才被挖走，這家Yamada顧問在2020年平均加薪近兩成，2021年也加薪5%，員工目前平均年收為920萬日圓。

日本大型人力銀行業者瑞可利(Recruit)表示，日本薪資結構將從以前的統一調升基本工資，轉向更靈活方式以反映受薪階級在市場的價值。同時，以往做愈久領愈多的年資加薪法，也將會成為過去式。