華興虐嬰案重罰！托嬰中心裁罰30萬，3名托育人員各罰15萬。（時力黨部提供／盧金足台中傳真）

台中市私立華興托嬰中心虐嬰案，引起民眾關注，媽媽市長盧秀燕震怒也向社會大眾道歉，社會局重啟調查後，計有五名嬰兒疑受虐，1日公告裁處結果，黃姓、簡姓及林姓3名托育人員對眾多幼童有多次、反覆不正當行為，違反《兒少權法》，各加重裁罰15萬元並公告姓名，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員；托嬰中心負責人簡淑喜對托嬰中心照顧管理有重大疏失，依《兒少權法》加重裁罰30萬元，托嬰中心停辦1年並公布名稱及負責人姓名。

社會局指出，調查發現，黃、簡、林3名托育人員除了不當對待，還有拉、拖等習慣性不當照顧動作，因為幼童都不到1歲，腦部和頭骨尚未發育完全，這些不當照顧動作極有可能造成傷害。

社會局強調，托育人員為專業照顧人員，有義務避免危險發生，但黃、簡、林3名托育人員明知可能造成幼童受傷，仍故意為之；且托育人員有責任通報義務，卻漠視其他托育人員不妥適的照顧行為。

社會局依違反《兒少權法》第49條第1項第15款規定，加重處以15萬元罰鍰並公布姓名，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員。

此外，托嬰中心簡負責人未能監督托育人員，照顧管理上有重大疏失，社會局依違反《兒少權法》第83條第1款規定，加重處以30萬元罰鍰，托嬰中心停辦1年並公告名稱及負責人姓名。

社會局表示，裁罰公文除發給托嬰中心，也會以掛號寄給收托幼童的家長，上週社會局已發文給托嬰中心，要求盡速舉辦家長說明會，市府將提供家長法律扶助服務。

針對審視監視器畫面合理期間、不當行為認定及裁罰適切性等，社會局已著手研擬更加客觀明確的標準，使未來的調查和處分程序更加完備。

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