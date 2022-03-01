大陸男星杜江2013年與女星霍思燕結婚，並生下兒子後，便經常在網路上公開曬恩愛、分享育兒生活，甜蜜婚姻羨煞旁人。不料日前杜江卻被爆出「用私訊撩網紅」等醜聞，在網路上引起軒然大波，而近日夫妻倆也被人拍到現身三亞，真實互動再度引發關注。

杜江日前被人爆出私底下用訊息，猛撩大頭貼為火辣泳裝的正妹網紅，還發語音表示自己就是杜江本人，將於3月份於武漢工作，要求該名網紅加微信好友並替他保密。沒想到，消息曝光後立即在網路上掀起婚變傳言，杜江也緊急透過工作室發出完整聊天紀錄，解釋自己確實在3月份要前往武漢工作，而當天需要一起參與推廣物和旅遊活動的合作夥伴，因此對話中除了他之外，還有使用他帳號與其他網紅聯絡的工作人員，沒想到卻遭有心人士外流。

事後杜江也發文表示「實在不想這點破事佔用公共資源。四個熱搜是有多無聊？」並解釋自己即使有這想法也不會傻到用多人共同管理的帳號去私聊，也沒有大眾所謂的「寵妻人設」，強調與妻子霍思燕的感情一直都是真實的，而妻子霍思燕也在發言區力挺丈夫，並關閉自己近期的微博貼文，避免遭到網友攻擊，但網路上仍不停傳出兩人婚變的傳聞。

杜江發文澄清私聊辣妹。（圖／微博@杜江）

不過大陸八卦媒體近日拍到杜江、霍思燕夫妻倆一同現身三亞機場準備度假。當時除了杜江與醫護人員溝通時發生一些問題，使他情緒有些激動外，小倆口幾乎都是同進同出，甚至大方地與粉絲們合照，目擊者也透露兩人一路上有說有笑，感情看不出來有任何異狀，直接打破婚變謠言。