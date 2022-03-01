農林航空測量所1日指出，3月再新增上架110年所拍攝屏東地區25幅高解析無人機影像，提供全國各級政府機關申請影像介接服務，歡迎各政府機關申請介接使用，並省去機關之間圖資重複建置與維護等不必要花費。

農航所近年成立熊鷹國產定翼型無人機機隊，積極蒐集拍攝高解析度影像，透過機上搭載四波段影像中像幅量測型數位相機，所拍攝之單張照片品質達1億畫素，鑲嵌正射完成之影像產品解析度高達10公分以內，可提供更精準之調查與應用，期盼透過這次新增高解析度之無人機影像資料，能提供各級政府機關更多元且豐富之圖資應用，並省去機關之間圖資重複建置與維護等不必要花費。

農航所指出，目前提供各級政府機關介接之圖資除了高解析度無人機鑲嵌正射影像外，尚包括全台灣之鑲嵌正射影像、各年份版次之單幅正射影像、福衛影像全台鑲嵌無雲正射影像等，已有154個機關單位申請介接，若有意申請可至農航所入口網/訊息專區/業務公告下載「政府機關申請介接本所「航遙測圖資供應平台」網路地圖服務（WMS）之申請暨使用規定同意書」（連結：https://www.afasi.gov.tw/0000068）。

至於提供民眾使用的部份，農航所指出，正進行相關行政程序之調整，將熊鷹無人機影像相關產品結合圖資供應金流納入系統管理，完成後即可讓全國各界民眾及公司行號得藉由農航所「航遙測圖資供應平台」系統服務查詢及申購高解析度無人機影像圖資。