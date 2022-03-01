台南和高雄房市在歷經去年的飆漲之後，短期出現於卻現象，今年2月買賣移轉棟數，雙創近1年新低，高雄今年2月總移轉棟數為2437棟，月減36.6％，年增4.7％，台南2月總移轉棟數為1430棟，月減36％，年增為3％，南2都今年2月移轉棟數，雖然是2016年房地合一實施後的同期次高，但，也是繼去年2月份之後，近1年來的新低點，高雄更是自去年9月台積電設廠議題發酵後，首度跌破3千棟。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮1日表示，今年1月底到2月初，適逢春節連假9天，又遇228連假，因工作天減少影響交屋過戶時程，因此，讓移轉棟數略有減少，而高雄受台積電設廠效應，房價正處於攀升期，市場轉為賣方優勢，價格高、讓利縮，都延緩了民眾下手的觀望期，走向「量縮價漲」的趨勢，因而影響近期高雄的交易表現。

然而，台南、高雄產業發展利多豐沛，依據行政院主計總處最新預估今年GDP上修至4.42％，顯見市場產業動能應仍強勁，投資人抱持樂觀信心，對自住購屋和長線置產的需求，仍可穩定發展。

她說，觀察高雄今年2月買賣移轉棟數前三大行政區，分別為三民區、鳳山區及苓雅區，三民區以347棟居冠，年、月皆雙減，月減49.5％，年減7.5％，鳳山區以280棟居次，月減28.6％，年增15.2％，苓雅區為249棟，月減25.4％，年增35.3％。

台南今年2月買賣移轉棟數前三大行政區，分別為安平區、永康區及安南區，安平區與永康區皆以181棟並列第一，其中安平區年月雙增，月增16.8％，年增24％，永康區則是月減49％，年減17％，安南區為173棟，月減8.9％，年增53.1％。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店東馮紹清表示，高雄從今年開始，包括三民、鳳山、左營、鼓山等幾大購屋熱區，已連續2個月表現逐月下修，市場可供給案量減少，民眾想買卻買不到合適物件，是高雄近期交易趨緩的主因之一。

馮紹清指出，台積電效應讓高雄在去年底房市交易量，出現爆衝後，建商餘屋大幅去化，而中古市場則是屋主看好未來房價利多，多數選擇惜售或是開高價出售，都讓市場可售物件減少，或是庫存多以中高總價物件居多，找不到合適物件，民眾就暫且慢慢看、慢慢買，不過也有極少數低於市場行情的物件出現，甚至讓買家超出開價，加價搶入手。