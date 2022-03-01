紡織廠新纖(1409)去年股利發放1.1元，而今年股利在獲利基礎穩健下，有機會再上一層樓。新纖去年營運繳出亮麗成績，前3季EPS達1.86元，今年元月營收41.21 億元，年增31%，創歷史同期新高，也登上近10個月高點。新纖總經理羅時銓為公司目前的股價喊冤。

新纖去年股價一度由12元上漲到26元，之後拉回在20元附近整理。對於新纖的股價，羅時銓表示，雖然這10幾年來新纖股價有一點反應，但股價依然是顯得委曲。新纖重視研發，研發費用占營收比也逐漸在增加，目前約在2%左右。買什麼樣的設備，請什麼樣的人，怎麼樣去研發，這些都是新纖在增加研發費用時，會審慎思考的項目。

問：新纖持續拓展新產品，也由傳產跨入車電領域，新纖的競爭力為何？

答：新纖的競爭力包括：一、新產品的研發，少量多樣創造價值。新纖從上游的聚合原料，中游製成原料切片、紡絲、加工絲到織布、成衣(織布成衣屬兄弟公司新光紡織)，上、中、正游的產業鏈完整，研發的速度可以比同業更快。二、新纖和工研院及各大學及紡綜所、材料所等，都有非常密切的合作，由理論到實際落實開發。三、新纖的企業文化，已經進入了第53年，在品牌心中有一定的代表性，品牌廠一有新產品開發，就會優先找新纖合作。

問：新纖和傳產紡織業的差異處?

答：新纖切入先端材料領域，客戶包括航空、光學、車用等領域。以電動車而言，先端材料可應用於引擎、電片、保護片、接頭、車燈等領件裝配。新纖的先端材料領域是從工程塑膠粒延伸出來，目前的生產基地以大陸揚州和台灣中壢為主。先端材料的整體營收占比約2成，今年至少會有5%的年成長。

問：新纖在泰國新產能的擴建進度以及產能？

答：原本規畫在今年首季投產，但受到疫情干擾，將延至3Q投產，新增的產品線有一半屬於環保素材(聚酯粒)，新產能約21萬噸／年，環保素材目前主要供應流行時尚的消費性產品，由於生產成本較高(包括回收及加工處理費用)，其售價也略高於原生的聚酯粒。新纖在泰國的土地約21公頃，已經設廠20多年，舊產能約19萬噸(原生聚酯粒)，土地使用只有13公頃，仍有8公頃左右的閒置土地。因此，泰國廠的下一步會朝建置先端材料生產線為主，用地估3~4公頃，約在2~3年後啟動工程。

問：越南的投資進度？產品項目？

答：新纖與越南油氣集團PVN，在2021年簽訂擴大合作意向書，雙方共同擴大聚酯加工絲(DTY)合作，年產能上看1.1萬噸，包含原絲(POY)、短纖(PSF)、切片(PET Chip)、聚合物工程(Engineering polymers)等。而今年初，新纖首次在越南投資自有加工絲產線，訂2022年底動工，新建10～20條加工絲產線，預計年產能3萬噸；另外，回收寶特瓶片產線也會在第四季動工，年產能亦為3萬噸，這些產線都會在2024年投產，總投資金額初期約在24億元。在越南的生產地位於巴地頭頓省PM3SIP工業區土地，土地面積約11公頃，目前規畫使用約5.5公頃，該工業區由日本人開發，約有70年的土地使用權。由於越南為全球成衣出口的第二大國，未來新產能將以支應越南內需市場為主。

問：如何看今年新纖的營運？

答：去年的強勁需求可望延續到今年上半年，且國際油價與原物料價格雖然持續上漲，新纖大宗產品如瓶用酯粒屬民生必需品，可望跟漲反應成本。新纖持續擴展高值化應用，今年除了子公司新碩先進材料動土外，在中壢也將針對車用、先進材料擴大投資，海外方面，包括泰國、越南等地針對環保聚酯粒都有相關擴大投資的計畫。

新纖中壢廠車用UL檢驗實驗中心將在2Q完成，屆時車用相關產品的送驗時間可望縮短。未來也不排除接受其他業者車用產品送驗，大家一起合作把市場作大。

新纖目前台灣員工數約3000人，其中有約500人是移工，移工很重要，去年開始很多台商都回台設廠，有些公司名聲響亮積極招工，讓產業缺工情況更嚴重，所以移工的安定也是很重要的課題。