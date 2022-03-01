俄烏舉行停火談判，推進歐洲股市收盤幾乎收復早盤所有跌勢；然而西方國家對俄羅斯新一波制裁，衝擊歐元區銀行股大幅下挫。

周一泛歐Stoxx 600指數小幅收跌0.42點或0.09%，為453.11點，指數在早盤一度下挫近2%。歐股在整個二月下跌了3.4%，也較一月創下的歷史高點低了約9%。

據俄新社的報導，俄羅斯和烏克蘭官員在周一結束了和平談判，並將各自回到首都，準備下一輪的談判。

西方國家對俄羅斯進行連串報復，包括將俄羅斯一些大型銀行屏除在SWIFT全球銀行間支付系統之外，衝擊銀行股表現；另外莫斯科將核武置於高度警戒狀態，都讓市場產生動盪。

線上交易平台IG首席市場分析師Chris Beauchamp說，俄烏之間的停火談判沒有出現明顯進展，這並沒有引發進一步拋售。看起來可能會出現衝突的擴大，才會促使雙方各自退一步。

銀行股跌4.5%，其中歐元區的銀行股暴跌5.7%，而對俄羅斯曝險較大的銀行，包括奧地利Raiffeisen銀行、義大利裕信銀行、法國興業銀行皆下跌約9.5%至14%之間。

貨幣市場進一步下調歐洲央行(ECB)的升息預期，交易員目前預估，到今年底ECB將升息30個基點；而上周的升息預期為35個基點。

高盛預計，歐洲通膨在今年將明顯升高到5%，並認為戰事危機將削去歐元區今年GDP的0.4%。

英國石油(BP)跌4.0%；英國石油為俄羅斯最大外國投資公司，表示將對俄羅斯國有公司俄羅斯石油(Rosneft)拋出高達250億美元的股份。

擁有俄羅斯汽車製造商Avtovaz的法國雷諾汽車下跌了6.6%。

軍工企業萊茵金屬(Rheinmetall)大漲24.8%。德國總理蕭茲(Olaf Scholz)說，德國會將國防支出大幅增加到經濟產出的2%以上。

國防企業法國的Thales、義大利Leonardo、英國的BAE系統皆上漲在10.2%至15%間。

由於市場越來越相信俄羅斯會減少天然氣供應，風力發電設備製造商維斯塔斯(Vestas Wind)和沃旭能源(Orsted)皆下跌超過10%。