遠傳(4904)上周五丟出震撼彈，宣布吃下亞太電(3682)，電信業今年若無意外，將重回三雄時代，遠傳今(1)日股價開高拉出歡慶行情，漲幅逾2.5%，亞太電卻是在確定退出電信市場後，股價躺平跌停，呈現「一樣併購、兩樣情」。

在去年底台灣大宣布併入台灣之星後，遠傳與亞太電的整併也成為市場預期中會發生的事情，台灣大(3045)、遠傳透過吃下台灣之星以及亞太電，用戶數將成長到980萬戶以及920萬戶，與龍頭中華電(2412)又接近了一步，競爭更趨白熱化。

電信市場重新整隊回到三雄後，與電信業獲利最息息相關的資費也成為關注焦點，在號稱「價格破壞者」的台灣之星和「電信鯰魚」的亞太電全面撤出後，電信三雄勢必將可以拿回資費發聲權，屆時電信資費恐也會回到高度寡佔市場中「極度類似」的樣貌，這對三雄來說無疑是件痛快的事，削價競爭的時代終於告一段落。

遠傳總經理井琪也強調，遠傳的5G資費都是親民價，不是精品，任何產品有高價就有低價，不是所有客戶都需要吃到飽，因此遠傳推出多元資費方案，以符合市場需求。