28歲吳姓女子於2月28日向楠梓警分局翠屏派出所報案，指她的機車失竊。就在警方協助她到停車的都會公園尋找時，她養的法國鬥牛犬卻一直朝遠方吠，似乎要幫助主人找回車子。警方於是朝狗指引的方向尋找，果然找到吳女的機車。

吳女向警方報案說，她當天下午4時許將車子停放在都會公園僅1小時，車輛就遭人竊取，請求警方幫忙協助。就在警方到場了解狀況，準備請吳女回派出所做筆錄時，法鬥狂吠，還狂扯牽繩，似乎想要帶領主人去找車。

於是，警方朝著狗吠方向處找尋200公尺，果真找到吳女的車。吳女這才驚覺自己記錯機車的停放位子。她並告訴警方，平常都會帶著愛犬一起出門散步，可能車上有熟悉的氣味，讓狗找到線索，感謝警方的幫助。

楠梓警分局呼籲，都會公園腹地大，民眾來此散步、運動，建議可搭乘大眾運輸工具，若騎乘機車前往，除務必上鎖防止宵小覬覦外，可拍照留存以防忘記位置，若有需要協助，可隨時撥打110報案專線。