資深港星吳孟達去年2月肝癌導致多重器官衰竭病逝，享壽70歲，火化後骨灰被送回馬來西亞安葬，前天是他逝世一周年的忌日，至於為何沒能長眠香港，反倒選擇葬於馬來西亞，主要原因也曝光了。

有「最佳綠葉」封號的吳孟達，從影48年演出超過200部作品，代表作包括與劉德華、周潤發合演的《賭神》、《天若有情》，及和周星馳合拍的《少林足球》等，至今仍是6、7年級生的回憶，不過前年底發現罹患肝癌，便住院動手術進入化療階段，原本情況回穩，未料病況急轉直下，在家人陪伴下病逝於醫院，兒子吳韋侖在喪禮後也道出父親遺願，就是要「好好照顧媽媽」，短短6字看得出來放心不下愛妻的心境。

吳孟達去年離世後，家屬遵從吳孟達的遺願，將其骨灰運到馬來西亞安葬，讓眾人不解為何不能葬在故鄉香港，據悉除了是他生前遺願之外，另一個原因則是遺孀居住於馬來西亞，若葬於當地，不僅方便家人掃墓，還有妻兒在此地陪伴，讓他沒能長眠於香港的原因曝光。

當時吳孟達病逝後，遺產部分也備受外界關注，好友田啟文表示他在2014年就已經將遺囑立好，更強調經濟狀況絕對沒有問題，對於謠傳留下1千萬遺產給子女，田啟文則釐清不實傳聞，並澄清：「當然是假的，但我不會講有多少，子女也沒有為遺產去做什麼」。