據路透報導，歐盟執委會副主席東布洛夫斯基昨（2／28）表示，歐盟將於4月1日與中國舉行峰會，試圖緩解雙方日益加劇的緊張關係。

東布洛夫斯基指出，歐盟與中國的關係正處於一個複雜的階段，一些問題需要在最高政治層面上解決，看看可以在多大程度上調整和改善合作。

報導指出，東布洛夫斯基並未透露是否會在即將舉行的峰會上討論俄羅斯入侵烏克蘭，但他承認，這場衝突可能會讓中俄關係更緊密。

一位歐盟官員表示，峰會很可能線上進行，而非面對面。