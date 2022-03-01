歐盟與中國計畫4／1舉行峰會 以緩解緊張關係 10:092022/03/01 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐盟計畫4月1日與中國舉行峰會，試圖緩解雙方緊張關係。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，歐盟執委會副主席東布洛夫斯基昨（2／28）表示，歐盟將於4月1日與中國舉行峰會，試圖緩解雙方日益加劇的緊張關係。 東布洛夫斯基指出，歐盟與中國的關係正處於一個複雜的階段，一些問題需要在最高政治層面上解決，看看可以在多大程度上調整和改善合作。 報導指出，東布洛夫斯基並未透露是否會在即將舉行的峰會上討論俄羅斯入侵烏克蘭，但他承認，這場衝突可能會讓中俄關係更緊密。 一位歐盟官員表示，峰會很可能線上進行，而非面對面。 聯大特別會議開幕 表決籲俄撤軍烏克蘭案 聯大緊急特別會議 陸發言：支持歐盟、北約與俄重啟對話 #歐盟 #中國 #舉行 #峰會 #路透 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄入侵烏克蘭 聯合國特別會議巴西籲立即停火 10:152022/03/01 國際 美促中國表態 這不是旁觀時候 04:102022/03/01 焦點要聞 聯大決定開特別會議 中印投棄權票 04:102022/03/01 焦點要聞 當前無法投資 MSCI考慮將俄羅斯自指數剔除 11:112022/03/01 財經 參戰免談！加強制裁俄 拜登和北約與歐盟11領袖通話 07:402022/03/01 國際 烏俄戰爭何時停戰 她曝烏克蘭盤算：時間不會太久 10:032022/03/01 政治 以行動支持烏克蘭 我人道援贈醫療物資昨啟運 09:112022/03/01 政治 西方對俄關領空 航空業大亂 04:102022/03/01 全球財經 免簽證！烏克蘭歡迎外籍戰士加入抗俄 1種人除外 10:212022/03/01 國際 繼BP、殼牌之後 西方企業料將加速撤離俄羅斯 10:292022/03/01 財經 陸未能勸阻俄羅斯入侵烏克蘭 白宮官員失望：須保持溝通管道暢通 09:592022/03/01 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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