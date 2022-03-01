俄羅斯對烏克蘭開戰，掀起民眾對現行兵役制度的討論，立法院法制局建議政府停辦替代役，適時恢復徵兵制。國防部長邱國正今天表示，台灣現在是募徵並用，但他並不排斥，任何議題國防部都可以討論，目前重點就是建軍備戰。

立法院法制局表示，我國部分戰鬥部隊確實已經出現人力不足的問題，加上少子化趨勢影響，預估至2039年時，可徵募的役男僅有5萬6000名，為了確保兵源，建議政府停辦替代役，適時恢復徵兵制。

行政院長蘇貞昌上午率部會首長到立院，針對日本福島食品及因應俄烏開戰情勢進行專案報告，被問到是否回復徵兵制，或者延長役期等措施，國防部長邱國正說，台灣並沒有廢除徵兵制，現在是募徵並用，重點放在募兵制，而4個月役期就是徵兵。

邱國正強調，目前重點就是戰力，從建軍、備戰來著墨，對於各方意見，並沒有拒絕，若討論的話，邀請國防部都會參與表達意見，但各有各的講法，自然會從長來計議，他重申，目前重點就是建軍備戰，其他不會太去著墨，但他並不排斥，事實上，國防部也一直掌握狀況，也在分析比較。

至於是否考慮延長役期為1年，邱國正說，現在出現延長到1年、1年2個月、1年5個月到1年半，都可以納入討論，但他現在並沒有定見。他指出，當初從徵兵變成募兵，一方面是財力問題，另一方面是平日養兵少、實用兵多，當初役期2年或3年，現在募兵都4年以上，以戰力來看，孰強孰弱，不就分析出來。

邱國正說，這個時間點因環境變化，又把此議題炒作起來，他並不排斥，都可納入討論。