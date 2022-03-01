台中市政府在2019年稽查台中火力發電廠放流水，7次查獲懸浮固體超標，依違反「水污染防治法」開罰234萬餘元，台電提起行政訴訟，最高行政法院判台電敗訴，全案確定。市長盧秀燕表示，處罰不是最終目的，而是希望他們改善，台電在台中有全國最大電廠，10部機組都燒煤，希望空污水污都要解決，在地生產電供應全國，一定要確保台中市民的健康。

市長盧秀燕今天出席市政會議前受訪指出，上任後對於整治污染特別重視，中火每天排碳量非常高，除空污外，對於他使用化學藥劑，可能會產生水污染，也特別重視，當地漁民也反映。

盧秀燕說，台中市環保局進行多行偵測，掌握證據確定有排放廢水，廢水不但造成海域污染，也會造成魚貝類相關的海洋生物死亡或傷害，台中市府予以重罰，台電並不認同，有進行行政救濟，感謝法院經過多次討論及裁決，全案已定讞。

盧秀燕強調，台中市處罰有理，處罰不是最終目的，而是希望他們改善，台電在台中有全國最大電廠，10部機組都燒煤，希望空污水污都要解決，在地生產電供應全國，一定要確保台中市民的健康。