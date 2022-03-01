大陸全國政協會議4日開幕 今公布粗略議程 10:172022/03/01 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸全國政協會議4日開幕，今公布粗略議程。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新華社報導，今天（3月1日）召開的中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員會第二十次會議決定：中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第五次會議於2022年3月4日在北京召開。但報導並未提到政協會議要舉行幾天？何時閉幕等細節。 政協全國常委會建議會議的主要議程是：聽取和審議中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會工作報告和全國政協十三屆四次會議以來提案工作情況的報告；列席中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會第五次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告。 一日北高沾選舉 議員批柯臉皮厚 櫃買出手 強化資訊揭露 #中國人民 #政治協商會議 #次會議 #會議 #議程 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏戰鼓響 韓央升息止步 04:102022/02/25 全球財經 美聯手G7 將對俄祭更嚴厲制裁 04:102022/02/25 焦點要聞 調停俄烏失敗 馬克宏砲轟普丁兩面人 13:182022/02/25 國際 MLB》球員工會大幅退讓 聯盟仍固守核心3議題 14:232022/02/27 體育 交長：台鐵公司化條例下周送政院 04:102022/02/25 金融．稅務 陸人大常委會議 強調市場公平、智財權保障 17:592022/02/27 財經 健保部分負擔6月底前調漲 04:102022/02/26 金融．稅務 穩金融 陸盯上政商旋轉門 04:102022/02/26 全球財經 彰縣攜大葉大學辦節電論壇 04:102022/02/26 產業．科技 習近平主持中央政治局會議：嚴懲金融領域腐敗 20:432022/02/25 兩岸 陸2021年人口淨增量創60年新低 男性人口首次減少 22:042022/02/28 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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