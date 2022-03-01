新華社報導，今天（3月1日）召開的中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員會第二十次會議決定：中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第五次會議於2022年3月4日在北京召開。但報導並未提到政協會議要舉行幾天？何時閉幕等細節。

政協全國常委會建議會議的主要議程是：聽取和審議中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會工作報告和全國政協十三屆四次會議以來提案工作情況的報告；列席中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會第五次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告。