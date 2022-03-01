新冠肺炎疫情衝擊使全球環境充滿變數，國際投資人與機構對環境、社會和企業治理（ESG）的要求與期待日趨嚴格。台灣集保結算所宣布，近日成功與全球領先的信評及ESG研究機構標普全球（S&P Global）達成合作，IR平台預計今年將導入S&P ESG數據供大眾參考。

S&P ESG數據為透過具多方驗證機制且標準化的評核系統，評鑑全球1.1萬多家企業的永續發展能力，其中更有超過2200家企業，同時透過標普全球的企業永續評比（CSA）直接提供更深入的資訊，使S&P ESG數據更加精準完善。

標普全球ESG研究部部長Manjit Jus表示，企業ESG數據為利害關係人衡量公司永續經營的重要指標，很高興能與集保合作，協助提升ESG資訊透明度。

集保投資人關係整合平台（IR平台）早於2019年上線，在ESG投資中扮演的重要資訊提供者角色，並在後疫情時代國內外市場動盪中成為重要ESG資訊平台，提供可信賴且免費的ESG資訊，供散戶、機構投資人及發行公司參考。

集保表示，目前IR平台已取得富時羅素（FTSE Russell）、ISS ESG、MSCI及Sustainalytics等多家國際研究機構的ESG評分數據授權，未來納入S&P ESG數據後，已幾乎全球大型ESG資料庫全數網羅。

集保股務部經理黃蓁蓁表示，此次攜手標普全球為跨國合作又一成功案例，使IR平台ESG資訊版塊更加完整，加上已提供的第三方研究機構Glass Lewis發行公司股東會投票建議分析報告，相信對台灣企業或投資人實踐永續發展目標或接軌國際ESG浪潮均為一大助力。