中市一名林姓男子在爆料公社發文，表示自己因為職災造成右手指截肢，還沒復原，就被公司要求復職，還要求歸還職災工傷期間的薪資賠償，林男向公司提出補償申請，主管卻回話說『你有那樣嚴重嗎？還好吧！你自己上班用到的，你要跟公司要求什麼？』貼文一出引發大批網友撻伐:「這樣的無良公司沒事？在加拿大不用半個月就被政府罰到脫褲子」。

一名網友在爆料公社發文，自己在109年12月24日發生職災，右手手指部分截肢，工傷9個月，期間也開了2-3次手術，手還沒復原，去年110年10月1日就被公司要求回去上班，但因為每周需要回診復健治療，主管答應不會扣薪，但實領的薪水卻比工傷期間還要少，復職後還被要求歸還職災工傷期間的薪資賠償，9個月總共35萬元。

中市一名男子發生職災，右手手指遭截肢，勞保局公文判定失能09等級(圖／爆料公社)

林男因此向公司提出失能一次性補償、勞動力折損及精神損壞賠償卻被主管卻回話說『你有那樣嚴重嗎？還好吧！你自己上班用到的，你要跟公司要求什麼』。林男表示，發生職災當天還有一個師傅也是夾斷手指後截肢，公司也沒有賠償作業，而去年5月一個包裝區的姐姐被倒下來的成品壓到，造成骨折，公司答應會幫忙處理，最後卻要求歸還醫療費12萬及3個月的全部薪資。

該貼文一出，不少網友憤怒留言表示「手指都夾斷了，什麼叫做有那麼嚴重？現在的公司主管是都很喜歡講這種話嗎？」、「又一個工安事件，手指都部分截肢了，但主管講出來的話卻讓人很心寒」、「台灣的工安真厲害，這樣子公司都安全沒事。。在加拿大不用半個月就被政府罰到脫褲子！」、「按規定發生公安8小時未通報先吃一張罰單」、「公司這樣的處理方式，為什麼你們還待得下去？」。